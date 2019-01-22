РИАМО - 22 янв. Православный культурно-просветительский центр планируют открыть в поселении Десеновское в ТиНАО, в нем будут работать мастерские народных промыслов и спортивные кружки, говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

«Культурно-просветительский центр в Десеновском будет включать несколько корпусов с различным функционалом. Почти все они запроектированы двухэтажными, с облицовкой фасадным кирпичом светлых оттенков. Как ранее отметил мэр Сергей Собянин, город и впредь будет оказывать содействие в строительстве храмов», – сказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Общая площадь центра составит порядка 7 тысяч квадратных метров. Он будет расположен в поселении Десеновское в районе 34-35 километра Калужского шоссе вблизи деревни Ватутинки. Проектировщик – ООО «Первая архитектурная студия».

В корпусе «А» разместится пропускной пункт с помещениями для охраны и раздевалками для посетителей, комната для приема и выдачи гуманитарной помощи, кладовые, мастерские народных промыслов, музыкальный кабинет и комната хорового пения, зал на 264 человека.

В корпусе «Б» будут находиться комнаты для работы с инвалидами, для просветительской деятельности, медицинский кабинет, читальный зал, а также кухни и столовые. Спортзал с тренерскими и раздевалками разместится в корпусе «С».

По системе коридоров из этих строений можно легко попасть в храм. Его выполнят в лучших традициях русского каменного зодчества – с двумя главами и звонницей. Общая площадь молельного зала составит порядка 300 квадратных метров.

Также в составе комплекса предусмотрен приходской корпус, разделенный на три блока: общественный, общежитие и гостиничный, купальня и котельная. На территории высадят деревья и кустарники, сделают пешеходные дорожки, кроме того, у центра появится небольшое поле для спортивных соревнований.