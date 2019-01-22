РИАМО - 22 янв. Следователи проверяют информацию о падении глыбы льда с крыши многоэтажного дома на жительницу в подмосковном Раменском, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Следственным отделом по Раменскому ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о падении с крыши многоэтажного дома в Раменском районе снежной наледи на местную жительницу организовано проведение доследственной проверки», – говорится в сообщении.

Жители дома сообщили о бездействии управляющей компании, обслуживающей территорию дома, с которого регулярно последнее время падают глыбы льда.

Следователями запланировано проведение осмотра места происшествия, в том числе иных объектов, обслуживаемых данной управляющей компанией.

«Предстоит опросить жильцов дома и работников управляющей компании. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – заключается в материале.