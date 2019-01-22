РИАМО - 22 янв. Во вторник в столице температура составит минус 14-12 градусов, а 23 и 24 января потеплеет до минус 10, но это все равно будет на 4 градуса меньше нормы, сообщается на сайте «Метеовести».

«В столице продержится морозная погода. Преобладающая дневная температура минус 12-14 градусов. И только в среду-четверг в центр страны попадут менее холодные воздушные массы, и показания термометров повысятся до минус 10 градусов», — говорится в сообщении.

Эта температура все равно будет на 4 градуса ниже нормы.

Ночь на 22 января стала самой морозной в столице с начала года, в шесть часов утра столбики термометра зафиксировались на отметке в минус 15,7 градуса, что ровно на два градуса ниже прошлой самой холодной ночи.

Во вторник в Москве ожидается переменная облачность без осадков. Ветер западной четверти со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме, облака заметно поредеют, снег прекратится.