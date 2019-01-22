РИАМО - 22 янв. На северо-западе столицы в районе Покровское-Стрешнево проведут капитальный ремонт нежилых помещений ГКУ «Центр координации ГУ ИС» (государственные учреждения «Инженерные службы»), в рамках ремонта заменят наружные и внутренние дверные блоки, отремонтируют существующий козырек и проведут другие работы, говорится в сообщении пресс-службы Москомэкспертизы.

«Центр координации инженерных служб создает условия для успешного функционирования жилищно-коммунального хозяйства столицы, ее благоустройства. Филиалы организации расположены во многих районах города. Так, в скором времени будут отремонтированы помещения центра координации инженерных служб в районе Покровское-Стрешнево, которые расположены в здании 1977 года постройки», – сказал председатель Москомэкспертизы Валерий Леонов.

Ремонтные работы на объекте предусматривают замену оконных блоков на двухкамерные стеклопакеты, установку рольставен и устройство металлических решеток на окна второго этажа.

Проектной документацией также запланирован демонтаж существующих и возведение ненесущих перегородок, закладка, пробивка и расширение дверных проемов в стенах. В здании также проведут замену наружных и внутренних дверных блоков и ремонт существующего козырька, а также устройство козырька над площадкой наружной лестницы со второго этажа.

Кроме того, предполагается внутренняя отделка помещений основного, вспомогательного, обслуживающего и технического назначения в соответствии с их функциональным назначением.