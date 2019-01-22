РИАМО - 22 янв. Эксперты не одобрили макет памятника актеру Сергею Бодрову-младшему, который предлагается установить в Москве, сообщил РИАМО во вторник председатель столичной комиссии по монументальному искусству Игорь Воскресенский.

Ранее в Москве предложили установить памятник Сергею Бодрову-младшему. По задумке авторов, это будет бронзовая фигура героя фильмов «Брат» и «Брат-2» Данилы Багрова, которого сыграл Бодров. Перед скульптурой предполагается выложить фразу «Я думаю, что сила в правде».

«Это было еще в ноябре, приняли такое решение, что макет нужно доработать. Мы экспертизу не проводим, ее проводят профессионалы, вот они не одобрили. Когда доработают, будем разбираться», - сказал Воскресенский.

Бодров-младший наиболее известен по ролям в фильмах Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2». В качестве режиссера он снял ленту «Сестры». Также Бодров работал на телевидении — был соведущим программы «Взгляд» и вел реалити-шоу «Последний герой».

Бодров вместе со своей съемочной группой погиб в сентябре 2002 года в Кармадонском ущелье Северной Осетии — во время съемок фильма на экспедицию обрушился ледник.

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