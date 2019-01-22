РИАМО - 22 янв. Застолье друзей закончилась колото-резаным ранением одного из них, мужчину госпитализировали, подозреваемого задержали, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
В поселке Нахабино Красногорска на улице Парковая, дом 10 из квартиры бригадой скорой помощи с проникающими колото-резаными ранениями брюшной полости и грудной клетки в больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1972 года рождения.
«В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий за совершенное преступление установлен и доставлен в отделение полиции ранее судимый уроженец Смоленской области 1989 года рождения», – сказал собеседник агентства.
Преступление совершено в ходе распития спиртных напитков, в ссоре.
«По данному факту возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан», – заключил сотрудник пресс-службы.
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