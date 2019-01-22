РИАМО - 22 янв. Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского стал первым стационаром департамента здравоохранения Москвы, где начали внедрять информационно-аналитическую систему ЕМИАС, говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«На данный момент программа полностью обеспечивает автоматизированное ведение пациента от поступления в стационар до выписки. Благодаря ЕМИАС врачи получили возможность оптимизировать процесс госпитализации, а также отладить взаимодействие лечебных и диагностических отделений», – говорится в сообщении.

По словам заместителя мэра Москвы в столичном правительстве по вопросам социального развития Анастасии Раковой, в институте накоплен колоссальный опыт, который поможет предусмотреть все особенности ведения пациента в условиях многопрофильной клиники.

«Запуск ЕМИАС в московских больницах позволит выстроить эффективную систему взаимодействия между стационарным и амбулаторным звеном: для поликлиник в автоматическом режиме станут доступны выписные эпикризы пациентов, а для стационаров станет возможно отслеживание поликлинических записей в электронных медицинских картах пациентов», – отметила Ракова.

В скором времени планируется подключить к ЕМИАС отделения реанимации Института имени Склифосовского. Это станет завершающим этапом для полной автоматизации деятельности стационара и формирования полной электронной истории болезни пациента.

Также в будущем на базе института разработают концепцию мобильного автоматизированного рабочего места для медицинского регистратора, медицинской сестры и врача.

«На данный момент в системе работает более 2 тысяч наших сотрудников. Мы уже автоматизировали ряд очень важных процессов, например, подключили к системе приемные, диагностические и лечебные отделения, лабораторию, операционные», – рассказал директор НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Он добавил, что в работе стационаров важна оперативность – теперь врачи могут быстро получать информацию о выполненных назначениях и анализах. Это сокращает время принятия решения о необходимости корректировки лечения и госпитализации пациента.

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) – одна из самых масштабных государственных медицинских информационных систем, она объединяет работу более чем 600 организаций столичной системы здравоохранения. Система ЕМИАС появилась в поликлиниках департамента здравоохранения в 2011 году.

В ближайшем будущем в ЕМИАС будет внедрен лабораторный сервис, который позволит оформлять назначения на исследования в электронном виде, а врачи поликлиник смогут видеть результаты анализов, рентгеновские снимки пациентов, данные МРТ и КТ в едином пространстве.