РИАМО - 22 янв. Арендные площади под галерейный бизнес с возможностью организации складов для хранения картин выставлены на электронные аукционы в Гостином дворе, говорится в сообщении пресс-службы департамента Москвы по конкурентной политике.

«На торги выставлены два объекта площадью 127 и 393 квадратных метров под размещение художественных галерей и два объекта складского назначения площадью 76 и 263 квадратных метров. Помещения под галереи находятся на первом и втором этажах, складские помещения расположены в подвале здания», – говорится в сообщении.

Стартовая стоимость аренды объектов под галереи составляет 20,2 и 15,8 тысяч рублей за квадратный метр в год. Начальная цена аренды лотов под склады составляет 12,3 и 12,6 тысяч рублей за квадратный метр в год.

Объекты находятся в оперативном управлении музейно-выставочного объединения «Манеж». Все четыре лота имеют один адрес: улица Ильина, 4 (Гостиный двор). Заявки для участия в торгах принимаются до 15 февраля. Аукционы пройдут 21 февраля 2019 года.

Новые художественные галереи будут востребованы и прибыльны при грамотном бизнес-плане, поделилась мнением московская художница Ольга Шарапова.

«Москва далека от насыщения художественными галереями и новые локации будут востребованы у сообщества художников. Однако будущим арендаторам необходимо четко простроить стратегию развития галерейного бизнеса. Представленные помещения расположены в самом центре города, но будущим арендаторам необходимо понимать, что Гостиный двор по наличию художественных галерей не раскручен. Также для монетизации будущих проектов нужно соотнести количество картин современных московских художников и антикварных работ», – отметила художница.