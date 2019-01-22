РИАМО - 22 янв. Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин встретился в ходе работы Международной выставки «Зеленая неделя» в Германии с руководителями немецких компаний DMK Group и Hexen-Eis, которые рассматривают Подмосковье в качестве территории для строительства своих производств, говорится в сообщении пресс-службы областного Минсельхозпрода.

DMK Group – крупнейший переработчик молока в Европе, владеющий 17 молочными заводами с совокупной выручкой 4,6 миллиарда евро в год. У компании есть действующий сырной завод в Воронеже мощностью в 10 тысяч тонн, продукция которого реализуется через распределительный центр в Московском регионе.

«Предприятие перерабатывает в основном молоко компании «ЭкоНива». Мы начали реализацию инвестиционного проекта «ЭкоНива» по строительству двух крупных ферм в подмосковном Ступино. Представили этот проект председателю правления DMK Group Томасу Штюртцу. По итогам переговоров он изучает вопросы строительства своего завода в нашем регионе», – отметил Разин.

В ходе переговоров также было затронуто строительство сырного кластера в Дмитрове. Разин подробно рассказал Штюртцу о проекте и ответил на многие интересующие его вопросы.

«Не менее плодотворной была встреча с руководителем компании Hexen-Eis Торстеном Лангбайном. Это предприятие производит 10 тысяч тонн картофельной продукции и 2 тысячи тонны мороженого в год», – отметил Разин.

Компания «Hexen-Eis» специализируется на производстве картофельных блюд и мороженого по рецептам ГДР, что обеспечивает ей успех в Восточной Германии.

«В фокусе интересов компании, по итогам встречи – строительство завода в Московской области. Хочу добавить, что Торстен Лангбайн также является представителем сообщества аграриев Федеральной земли Туринге и попросил о приглашении его и коллег в Московскую область с целью подробного ознакомления с условиями ведения аграрного бизнеса», – подчеркнул Разин.

Министр добавил, что участие Московской области в международной выставке полезно в части дальнейшего стратегического планирования развития сельхозотрасли региона.

Делегация Московской области во главе с министром сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андреем Разиным посетила Международную выставку продовольственных товаров и сельского хозяйства «Зеленая неделя 2019», которая проходит с 18 по 27 января в Берлине. В рамках визита Разин провел ряд встреч с потенциальными инвесторами и коллегами из других регионов и представил сельское хозяйство Московской области.