РИАМО - 22 янв. Более 220 компаний могут удалить с рынка управления многоквартирными домами в Подмосковье, если они не повысят качество оказания услуг жителям, сообщил во вторник на заседании регионального правительства руководитель Госжилинспекции Московской области Вадим Соков.

В Подмосковье сформировали рейтинг управляющих компаний по итогам их работы в четвертом квартале 2018 года. Каждой УК в соответствии с критериями присвоено определенное количество звезд. При этом наивысшую оценку - пять звезд - не получила ни одна компания.

«У нас остались в зоне риска 222 управляющие компании, которые имеют показатель две звезды в рейтинге четвертого квартала. В связи с этим мы делаем вызов - повышение качества оказания услуг или удаление с рынка этих 222 управляющих организаций», - сказал Соков.

Он добавил, что 96 организаций, которые управляют 15% площади всех многоквартирных домов в Подмосковье, получили в рейтинге четыре звезды; 610 компаний, в чьем управлении 58% площади МКД, получили три звезды.

Ранее Соков сообщил, что критерии оценки работы организаций, обслуживающих многоквартирные дома на территории Подмосковья, жители региона выбрали путем интернет-голосования на портале «Добродел».

УК оценивались по таким критериям, как качество взаимодействия с советами многоквартирных домов, своевременные уборка мест общего пользования и выполнение работ по ремонту подъездов, бесперебойная поставка и качество коммунальных услуг, наличие высокой платежной дисциплины, организация работы обслуживания населения через единые диспетчерские службы.