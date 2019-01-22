РИАМО - 22 янв. В подмосковном Жуковском полицейские задержали 28-летнего мужчину, подозреваемого в хранении оружия и боеприпасов, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

При осмотре дома злоумышленника полицейские обнаружили и изъяли предмет, конструктивно схожий с пистолетом, два магазина от пистолета, ракетницу, а также 26 патронов различного калибра.

«Согласно исследованию, пистолет и патроны относятся к категории огнестрельного оружия и боеприпасов, пригодных для производства выстрела», – отмечается в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 222 УК РФ («Хранение оружия и боеприпасов»). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.

Правонарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.