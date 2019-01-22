РИАМО – 22 янв. Оптимистичный вариант обновленного прогноза Росстата о росте численности россиян с 2023–2024 годов свидетельствует о том, что к 2036 году в стране будут жить 153,2 миллиона человек, однако эта версия прогноза, обновленная в конце прошлого года, пессимистичнее предыдущей, предполагавшей рост численности населения до 157 миллионов человек, пишет во вторник газета «Известия».

«О том, что наблюдающаяся сейчас естественная убыль населения России в 2023–2024 годах сменится приростом, Татьяна Голикова (заместитель председателя правительства РФ – ред.) заявила на Гайдаровском форуме. По словам вице-премьера, за 11 месяцев 2018-го смертность в стране превысила рождаемость на 193 тысячи человек. Это наибольшая убыль населения, чем за любой год последнего десятилетия (худшим до этого был 2011-й – 129 тысяч), хотя и существенно меньшая, чем в 2001-м, когда убыль составила 943 тысячи, следует из данных Росстата», – отмечается в статье.

Росстат традиционно делает три варианта прогноза численности населения: низкий, средний и высокий. Первый основан на экстраполяции текущих демографических тенденций: рождаемости, смертности, миграции. Средний вариант помимо сложившейся ситуации учитывает принимаемые властями меры по ее корректировке. Высокий же прогноз предполагает максимально благоприятное развитие событий – судя по заявлению Татьяны Голиковой, именно его планирует воплотить в жизнь правительство.

Все версии демографического прогноза ежегодно корректируются. В наибольшей степени на снижение численности в обновленном документе повлияло фактическое уменьшение рождаемости и миграционного прироста в 2018 году.

Представитель министерства труда отметил, что комплекс мер по повышению рождаемости и снижению смертности заложен в нацпроектах «Демография» и «Здравоохранение». Первый подразумевает финансовую поддержку семей с детьми и призван повысить коэффициент рождаемости (число детей на одну женщину в среднем по стране) с 1,62 до 1,7 к 2024 году. Бюджет проекта составляет 2,9 триллиона рублей на шесть лет.

В случае если принятых мер окажется недостаточно, чиновники готовы принять дополнительные меры по стимулированию рождаемости.

В свою очередь руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве Сергей Рыбальченко отметил, что дополнительные меры по повышению рождаемости необходимо предпринимать уже сейчас.

«Нынешний уровень инвестиций в семейную политику по нацпроекту «Демография» менее 0,5% ВВП не позволит обеспечить естественный прирост населения. Необходимо увеличить вложения до уровня 2% ВВП с учетом региональных проектов. Например, ввести ежемесячное пособие на каждого ребенка в многодетной семье до совершеннолетия младшего, обнулить ставку по ипотеке при рождении третьего и последующих детей, развивать субсидированный наем жилья, внедрять системы социальных нянь», – сказал эксперт.

По какому сценарию развивается демографическая ситуация, отчасти можно будет судить по итогам года. Высокий вариант прогноза предполагает, что за 2018 год естественная убыль населения составит 160 тысяч человек. Этот показатель уже превышен, однако он может оказаться меньше 229,3 тысячи, заложенных в среднем варианте прогноза.