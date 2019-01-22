РИАМО - 22 янв. Банк России утвердил план по предупреждению банкротства публичного акционерного общества «Московский Индустриальный банк» ПАО «МИнБанк», назначена временная администрация, сообщается на сайте регулятора.

В рамках мер, направленных на обеспечение непрерывности деятельности банка на рынке банковских услуг и на повышение его финансовой устойчивости, планируется участие банка России в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление банку средств на поддержание ликвидности со стороны ЦБ. С 22 января в МИнБанке введена временная администрация, функции которой исполняет ООО «Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора».

«Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью банка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы банка были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью», – отмечается в материале.

В результате значительная часть активов банка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов.

Банк занимает 33-е место по размеру активов среди российских банков (активы банка составили 320,5 миллиардов рублей на 1 января 2019 года), имеет большое количество клиентов из числа физических и юридических лиц, включая малые и средние предприятия, бюджетные и общественные организации во многих регионах страны.

Банк продолжает работу в обычном режиме, исполняя свои обязательства и совершая новые сделки. Мораторий на удовлетворение требований кредиторов не вводится.