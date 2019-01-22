РИАМО - 22 янв. Участники войны в Афганистане, а также родственники погибших военных получат единовременную выплату в Подмосковье, приуроченную к 30-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана, сообщила журналистам во вторник министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

«Сегодня на заседании правительства поддержан проект закона Московской области об единовременной денежной выплате в связи с 30-й годовщиной вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Проект закона устанавливает единовременную денежную выплату, это касается 14,8 тысячи человек. Размер выплаты от 4 до 10 тысяч рублей», – сказала Фаевская.

Она уточнила, что участникам боевых действий в Афганистане выплатят по 10 тысяч рублей, ветеранам боевых действий из числа гражданского персонала – по 6 тысяч рублей, членам семей погибших военнослужащих – по 4 тысячи рублей.

«Все эти выплаты носят беззаявительный характер, в связи с тем, что в нашем министерстве имеется база данных по этим гражданам, не надо будет приходить в наше территориальное управление. Размер выплат согласован с Москвой, там таких граждан 17 тысяч человек», – уточнила министр.

Она подчеркнула, что на выплаты из бюджета потребуется 142 миллиона рублей.

В 2019 году исполнится 30 лет с момента вывода войск СССР из Афганистана. Годовщина вывода ограниченного контингента из Афганистана отмечается в России ежегодно 15 февраля.