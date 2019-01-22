РИАМО - 22 янв. Общая налоговая задолженность в Подмосковье составляет 55 миллиардов рублей, сообщил во вторник первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.
«Важное направление - это снижение доли налоговой задолженности. У нас общая задолженность - 55 миллиардов рублей, 27 миллиардов из них - это задолженность в бюджеты муниципальных образований», - сказал Габдрахманов на заседании регионального правительства.
Он отметил, что необходимо снизить объем задолженности по аренде муниципальной земли и имущества – долг по этому направлению составляет 16 миллиардов рублей.
«Это задолженность, которая не поступила в бюджеты муниципальных образований», - заключил Габдрахманов.
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