РИАМО - 22 янв. Общая налоговая задолженность в Подмосковье составляет 55 миллиардов рублей, сообщил во вторник первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

«Важное направление - это снижение доли налоговой задолженности. У нас общая задолженность - 55 миллиардов рублей, 27 миллиардов из них - это задолженность в бюджеты муниципальных образований», - сказал Габдрахманов на заседании регионального правительства.

Он отметил, что необходимо снизить объем задолженности по аренде муниципальной земли и имущества – долг по этому направлению составляет 16 миллиардов рублей.

«Это задолженность, которая не поступила в бюджеты муниципальных образований», - заключил Габдрахманов.

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