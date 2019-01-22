РИАМО – 22 янв. Минтруд России, ссылаясь на сведения аналитической системы мониторинга профессионально-квалификационной сферы, сообщил, что профессии в сфере образования и бухгалтерского учета стали самыми востребованными в 2018 году, сообщает RT.

Данные были собраны из открытых источников по поиску работы Всероссийским научно-исследовательским институтом труда Минтруда РФ совместно с РЭУ имени Г.В. Плеханова. Работа этой системы основана на технологии больших данных. В 2018 году больше всего искали бухгалтеров – 130 802 вакансии (в 2017 году – 100 684 вакансии).

«Для педагогов профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования в 2018 году было размещено 100 834 вакансии (в 2017 году – 114 032), для педагогов дошкольного образования – 96 171 объявление (135 822 – в прошлом году)», – отмечается в материале.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственной службы и управления РАНХиГС Александр Щербаков назвал позитивной тенденцией данные о высокой востребованности бухгалтеров.

«Что касается бухгалтеров, это позитивная тенденция. Если они нужны, значит, на рынке труда необходимы специалисты, которые могли бы контролировать, организовывать и вести учет финансовых операций. Это говорит о том, что все больше создается предприятий, бизнеса, какие-то организации выходят из тени. Труд же преподавателя, к сожалению, до сих пор остается недооцененным, низкооплачиваемым, поэтому в этой сфере создается дефицит педагогов», – объяснил он.