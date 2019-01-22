РИАМО - 22 янв. Сотрудники Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России совместно с ОНК УМВД России по городскому округу Красногорск пресекли деятельность группы, организовавшей разветвленную сеть сбыта наркотиков и оружия на территории Российской Федерации, сообщается на сайте МВД РФ.

Участники криминального бизнеса в городах Москва, Красногорск, Дзержинский, Лыткарино, Видное и Раменское арендовали 10 гаражных боксов, которые использовались для хранения и фасовки наркотических средств. Расчеты с покупателями происходили через интернет-магазин с использованием электронных платежных систем, затем им сообщалось место тайника с наркотиками или оружием. Возбуждено уголовное дело.

«В настоящее время задержаны два сообщника, у которых обнаружено и изъято более 190 килограммов наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 144 килограмма гашиша, 18 килограммов марихуаны, 13,7 килограмма мефедрона, 15 килограммов амфетамина, а также кокаин, 10 тысяч таблеток «МДМА», 4 тысячи марок ЛСД и другие», - уточнила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кроме того, изъяты пистолет иностранного производства с устройством для бесшумной и беспламенной стрельбы, револьвер системы Нагана, сигнальный пистолет с признаками переделки для стрельбы боевыми патронами, свыше 1,7 тысячи патронов различного калибра.

В отношении фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств противоправной деятельности. По их результатам будет принято процессуальное решение.