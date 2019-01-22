РИАМО - 22 янв. Все участки захоронений на подмосковных кладбищах планируют оцифровать в 2019 году, сообщил во вторник первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

«Новый важный показатель - инвентаризация земельных захоронений на кладбищах. Наша задача этого года - оцифровать все земельные участки на кладбищах. Чтобы более качественно оказывать услуги по местам захоронения», - сказал Габдрахманов на заседании регионального правительства.

Ранее в Подмосковье утвердили форму реестра кладбищ, крематориев и стен скорби, расположенных на территории региона. Реестр необходим для сбора, хранения и предоставления заинтересованным лицам полной и достоверной информации об объектах похоронного назначения в Подмосковье.

Реестр кладбищ будет формироваться в электронном виде на основании сведений, предоставляемых органами местного самоуправления муниципалитетов. Информация, содержащаяся в реестре, будет открытой и доступной на безвозмездной основе.

Форму реестра кладбищ утвердили в Подмосковье>>