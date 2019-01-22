РИАМО - 22 янв. Энергетический комплекс столицы подготовлен к морозам, бесперебойное энерго-, водо- и теплоснабжение находится под особым контролем городских служб, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Для обеспечения бесперебойной работы теплоэнергетических объектов созданы и поддерживаются запасы резервного топлива, которые существенно превышают нормативы, предусмотренные на 1 февраля 2019 года. Теплом Москву обеспечивают ПАО «Мосэнерго» и ПАО «МОЭК» – 13 ТЭЦ, 37 районных и 43 квартальные тепловые станции, 108 малых котельных.

«Аварийно-диспетчерские службы города укомплектованы обученным персоналом, средствами связи, техникой и необходимым аварийным запасом материалов и оборудования, используемого для предупреждения нештатных ситуаций. Вся работа энергосистемы обеспечена надлежащим образом: имеются необходимые запасы материалов, автономных источников тепло-электроснабжения», – сказал Бирюков.

Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что все системы жизнеобеспечения города переведены на режим работы, соответствующий пониженным температурам.

«В Москве ситуация стабильная, вся инженерия работает. Все резервные системы города приведены в полную готовность», – заключил он.