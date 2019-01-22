РИАМО - 22 янв. Работа с обманутыми дольщиками в Подмосковье, борьба с борщевиком и недопущение самостроев стали новыми показателями рейтинга-50 в регионе, заявил во вторник первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

Рейтинг-50 показывает эффективность работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области. В основу рейтинга ложатся указы президента, требования, озвученные в рамках обращения губернатора, потенциальные возможности муниципальных образований. Рейтинг обновляется ежегодно.

«Вводится блок новых показателей в части работы с обманутыми дольщиками и контроля за исполнением инвестиционных контрактов. Важный показатель – поиск и реализация решений по решению проблем обманутых дольщиков. Есть активные главы, которые находят инструментарий решений. Вводим показатель – встреча с гражданами-участниками долевого строительства, очень важно иметь постоянный контакт с обманутыми дольщиками, информировать их», – сказал Габдрахманов на региональном заседании правительства.

Он отметил, что также вводится показатель по борьбе с борщевиком, недопущению самовольной застройки, а также по работе управляющих компаний с жителями.

Часть новых показателей касаются социальной сферы: вводятся новые критерии по вовлечению в олимпиады школьников, количеству детей, которые посещают кружки проекта «Наука Подмосковья», а также по сокращению числа школ в красной зоне.

Рейтинг составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям – «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».