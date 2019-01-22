РИАМО - 22 янв. В Московский областной суд поступил иск об изъятии в доход государства имущества обвиняемого в мошенничестве экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна, сообщила РИАМО во вторник пресс-секретарь Мособлсуда Анна Тюрина.

«В Московский областной суд поступило исковое заявление генпрокурора России в интересах Российской Федерации к Александру Шестуну об обращении имущества в доход Российской Федерации для решения вопроса в каком суде Подмосковья будет рассматриваться иск к Александру Шестуну», – сказала Тюрина.

Ранее генеральная прокуратура России направила исковое заявление в Московский областной суд к бывшему главе Серпуховского района Подмосковья Александру Шестуну и ряду соответчиков об обращении в доход страны их имущества.

Право собственности на объекты недвижимости и транспортные средства, принадлежащие Шестуну и приобретенные на его незаконные доходы, регистрировалось как на его родственников, так и на доверенных ему лиц. Это делалось для ухода от необходимости декларирования и сокрытия своего реального имущественного положения. Материальное положение Александра Шестуна не соответствует его доходам.

Часть имущества была отчуждена, а полученные от продажи денежные средства обращены им в свою пользу и пользу близких ответчику лиц. В исковом заявлении фигурируют свыше 670 объектов недвижимости и 22 автомобиля, общая стоимость которых превышает 10 миллиардов рублей. Они были оформлены на номинальных управленцев.