РИАМО - 22 янв. В середине апреля в Подмосковье озвучат итоги рейтинга эффективности работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей развития региона за первый квартал 2019 года, сообщил во вторник первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

«До 10 апреля все главы муниципальных образований, министерств и ведомств должны обеспечить ввод показателей за первый квартал. Первый итог рейтинга будет доложен не позднее 15 апреля 2019 года», - сказал Габдрахманов на заседании регионального правительства.

Он отметил, что в начале года критерии рейтингования обновились: от 26 устаревших требований решено отказаться, одновременно вводятся 24 новых показателя. Все они распределены по пяти направлениям: оценка населением органов власти; экономика; представление государственных и муниципальных услуг; эффективность управления; качество жизни.

Показатели рейтинга ежегодно уточняются с учетом приоритетных задач, которые определены в указах, послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию и в обращении губернатора Московской области к жителям.