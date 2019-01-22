РИАМО - 22 янв. На границе Москвы и Подмосковья пресекли нелегальный оборот алкоголя, в складских помещениях найдено свыше 51 тысячи бутылок различного спиртного, а также грузовой автомобиль с полуприцепом, используемый для перевозки товара, говорится в сообщении пресс-службы Росалкогольрегулирования.

Накануне представителями межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Центральному федеральному округу совместно с сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по Ленинскому району Московской области проведены контрольные мероприятия на территории региона.

«В ходе проверки складских помещений на 21-м километре Варшавского шоссе установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии, маркировки и сопроводительных документов», – отмечается в материале.

Правоохранители обнаружили более 51 тысячи бутылок водки, вина, коньяка и пивных напитков различных наименований, а также грузовой автомобиль с полуприцепом, используемый для перевозки алкоголя.

В настоящее время алкогольная продукция и транспортное средство арестованы. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по ЦФО проводится административное расследование.