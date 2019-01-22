РИАМО – 22 янв. Неизвестный позвонил в полицию и сообщил об угрозе взрыва в школе № 2073 в новой Москве, позже кинологи и сотрудники полиции здание обследовали и не обнаружили подозрительных предметов, сообщает во вторник ТАСС.

«В полицию поступило сообщение о минировании школы № 2073, расположенной в поселке Кленово в Новой Москве. Эвакуированы 300 детей и 32 сотрудника учебного заведения. Все перешли в здание ДК напротив», – говорится в сообщении.

Позже полицейские и кинологи обследовали здание школы, информация о минировании оказалась ложной.

«Здание обследовано кинологами и сотрудниками полиции. Информация об угрозе взрыва не подтвердилась», – добавляется в материале.

Ведется розыск человека, сообщившего заведомо ложную информацию.