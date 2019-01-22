РИАМО - 22 янв. С момента запуска электробусы перевезли уже один миллион пассажиров, инновационный транспорт запустили в Москве в сентябре прошлого года, сообщается на официальном сайте мэра столицы города.

«Сегодня в столице курсирует более 40 электробусов. Они следуют по пяти маршрутам на северо-востоке и востоке города. Ежедневно электробусами пользуются около 20 тысяч человек», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

С сентября автобусы на электрической тяге работают на маршруте №73 и ходят от ВДНХ до 6-го микрорайона Бибирева. С декабря прошлого года они курсируют от 6-го микрорайона Бибирева до Осташковской улицы (маршрут №80), от Холмогорской улицы до станции метро «ВДНХ» (маршрут №76) и от Ясного проезда до Осташковской улицы (маршрут №649).

В январе электробусы начали ходить на маршруте №83: от Уссурийской улицы по Хабаровской, Щелковскому шоссе и далее по Большой Черкизовской улице до станции метро «Преображенская площадь».

Новый вид транспорта производят два российских предприятия, каждое из которых до конца марта 2019 года поставит 100 электробусов. По 31 зарядной станции от каждого поставщика уже установлено, продолжается подключение к энергоинфраструктуре. Производители будут отвечать за полную функциональность автобусов на электрической тяге и зарядной инфраструктуры в течение 15 лет.

Низкопольный электробус вмещает 85 пассажиров, предусмотрено 30 мест для сидения. В транспорте есть пандусы для маломобильных людей, системы климат-контроля и спутниковой навигации, USB-разъемы для зарядки мобильных устройств, информационные медиаэкраны. Пассажиры могут воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Электробус двигается практически бесшумно. Заряжать его нужно с помощью пантографа на ультрабыстрых зарядных станциях, которые размещены на конечных остановках.