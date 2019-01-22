РИАМО - 22 янв. Около половины критериев рейтинга-50 обновили в Подмосковье, наибольшее число требований касаются взаимодействия власти с жителями, развития экономики, эффективного управления, заявил во вторник первый вице-губернатор Московской области Ильдар Габдрахманов.

В основу рейтинга ложатся указы президента, требования, озвученные в рамках обращения губернатора, потенциальные возможности муниципальных образований, уточнил Габдрахманов.

«Ежегодно в начале года мы обновляем рейтинг-50, отказываемся от устаревших требований. Их 26. Вводим 24 новых показателя. Всего пять направлений – оценка (действий чиновников – ред.), экономика, государственные и муниципальные услуги, эффективное управление, качество жизни. В этом году мы максимально постарались уйти от интегральных рейтингов», – сказал Габдрахманов.

Он отметил, что 20% показателей касаются доверия власти, еще 20% – экономические показатели, реакция на «Добродел» – 10%. На остальные показатели приходится еще 50%.

«Первая особенность методологии: отчетная дата – 1 января, все муниципальные образования окажутся в равных условиях. У нас часто успешные муниципалитеты занимают одинаковую строчку в рейтинге, это автоматически поднимает следующие муниципалитеты. Теперь количество мест всегда будет шестьдесят. Мы начали учитывать особенности сельскохозяйственных муниципалитетов», – заключил Габдрахманов.

Рейтинг-50 показывает эффективность работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области.

Рейтинг составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям – «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».