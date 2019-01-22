РИАМО - 22 янв. Столичный Фонд реновации приобрел у ОАО «РЖД» участок на улице Касимовской в Южном округе Москвы для строительства жилья для переселенцев, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы департамента строительства столицы.

«Уже заключен договор купли-продажи участка по адресу: улица Касимовская, владение 39. В настоящее время на него регистрируется право собственности Фонда реновации. В дальнейшем эта площадка будет использована под возведение жилья по программе реновации», - сказал собеседник агентства.

По его словам, Фонд реновации продолжит покупать землю в том случае, если около расселяемых домов не будет свободных участков под новое строительство. При этом стоимость земли определяется независимыми оценщиками.

В 2018 году Фонд реновации Москвы выкупил у ОАО «РЖД» три земельных участка для строительства жилья в районах Люблино, Коптево и Соколиная гора. Сумма сделки превысила 532 миллиона рублей.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин отмечал, что в 38 районах Москвы не хватает площадок для программы реновации. Они находятся на территории восьми административных округов: Северного, Северо-Восточного, Восточного, Юго-Восточного, Южного, Юго-Западного, Западного и Северо-Западного. По нескольким районам мэрия уже наметила решение. В частности, идут переговоры о выкупе пяти участков у Минобороны.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена мэром Москвы Сергеем Собяниным в августе 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение свыше 350 тысяч квартир. Программа насчитывает 5171 дом.