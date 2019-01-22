РИАМО - 22 янв. Только лучшие управляющие компании должны остаться в Московской области, для этого в регионе созданы все необходимые условия, в том числе законодательная и нормативная база, заявил во вторник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Еще одна тема, которая является важной, – это рейтинг управляющих компаний. Созданы все необходимые условия: законодательная, нормативная база. В наших многоквартирных домах должны работать только добросовестные управляющие компании. Я очень надеюсь, что рейтинг, который мы сегодня заслушаем, будет выглядеть еще более зрелым, и только лучшие компании останутся в муниципалитетах», – сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он отметил, что особое внимание на эту тему должны обратить главы муниципалитетов и Госжилинспекция.

«Нужно проводить профилактические беседы, приглашать владельцев. Самое большое недовольство жителей – это работа управляющих компаний», – заключил Воробьев.

На портал «Добродел» в 2018 году больше всего жалоб поступило на качество работы управляющих компаний. Наиболее популярные категории проблем, по которым жаловались пользователи в 2018 году: на первом месте, почти 40%, – это все, что связано с порядком, чистотой во дворах и дворовых территориях. На втором месте – чуть более 20% – все, что связано с обслуживанием многоквартирных домов.

Как сообщил ранее глава региона, задача властей Подмосковья заключается в обеспечении работы управляющих компаний без сбоев.