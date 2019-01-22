РИАМО - 22 янв. В топе жалоб, поступающих на портал «Добродел», находятся недовольства уборкой снега и наледи во дворах, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«В топе остаются жалобы, связанные с уборкой снега, наледи во дворах и на дорогах», - сказал Рымар.

Он добавил, что на третьем месте жалобы на сосульки и уборки кровель.

«Эти жалобы сразу напрямую направляются в управляющие компании для непосредственной проработки», - подчеркнул Рымар.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.