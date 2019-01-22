РИАМО - 22 янв. Порядка 32 тысяч жалоб, поступивших на портал «Добродел», отработали на прошлой неделе, это в два раза больше, чем за предыдущий аналогичный период, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Сейчас мы получаем более 20 тысяч жалоб в неделю, за прошлую неделю мы отработали 32 тысячи жалоб, это в два раза больше, чем за предыдущие периоды», - сказал Рымар.

Он уточнил, что за прошлую неделю на портале «Добродел» зарегистрировались на 5% больше пользователей, или 15,5 тысяч человек.

«С 9 тысячами ответов, которые были нами предоставлены, пользователи не согласились», - уточнил Рымар.

Портал «Добродел» создан в 2015 году для получения обратной связи и устранения проблем жителей Подмосковья. Ответы ведомств предоставляются в течение восьми рабочих дней.