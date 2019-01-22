РИАМО - 22 янв. Порядка 15,5 тысяч человек прошли регистрацию на интернет-портале «Добродел» за прошедшую неделю, ранее за неделю регистрировались около 5 тысяч новых пользователей, сообщил во вторник на заседании правительства Московской области губернатор региона Андрей Воробьев.

«Традиционно мы начнем с «Добродела». Наша работа не проходит зря, раньше за неделю регистрировалось около 5 тысяч человек. За две недели 2019 года регистрации выросли, плюс 15,5 тысяч за прошедшую неделю. Когда инструмент работает, им начинает пользоваться больше людей. Я хочу отметить положительную динамику практически по всем территориям», - сказал Воробьев.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.

Ранее министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар сообщил, что в течение 2018 года на портале «Добродел» зарегистрировались более 300 тысяч новых пользователей, что на 26% больше, чем за 2017 год. Общее количество зарегистрированных пользователей превышает 800 тысяч.