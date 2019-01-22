РИАМО - 22 янв. Доверие жителей, развитие экономики и оперативное реагирование на жалобы граждан легли в основу обновленного рейтинга-50, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Рейтинг-50 показывает эффективность работы органов местного самоуправления по обеспечению достижения целевых показателей развития Московской области.

«Рейтинг-50. Мы каждый год его анонсируем и вводим в работу. В этом году мы подготовились. Ключевой момент – это доверие жителей к власти. Еще один компонент – это экономика. Третий ключевой показатель – удовлетворение жалоб жителей», – сказал Воробьев на заседании регионального правительства.

Он отметил, что требования рейтинга-50 формируются на основе указов президента, федеральных и региональных программ, поручений губернатора.

Рейтинг составляется на основании 50 целевых показателей, распределенных по пяти приоритетным направлениям – «Предпринимательская деятельность», «Государственные и муниципальные услуги», «Эффективное управление», «Качество жизни», «Сельское хозяйство».