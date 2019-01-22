РИАМО - 22 янв. Порядка 200 тысяч человек приняли участие в крещенских купаниях в Подмосковье, сообщил во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Прошло Крещение. Хочу поблагодарить всех, кто занимался организацией, подготовкой - правоохранительный блок, спасателей, глав территорий. Порядка 200 тысяч человек приняли участие, 222 купели работали», - сказал Воробьев, открывая заседание регионального правительства.

В этом году на территории Подмосковья было оборудовано 222 места для крещенских купаний. Это купели при храмах и святых источниках, а также иордани на прудах и открытых водоемах. Все они были оборудованы по определенному стандарту. В частности, было предусмотрено наличие пунктов для переодевания и обогрева, удобного и безопасного схода в воду и дорожек для комфортного подхода людей к купелям.

Координировал вопросы безопасности во время проведения Крещения специально созданный областной оперативный штаб. Аналогичные штабы действовали во всех муниципальных образованиях Московской области.

Крещение – это конец святок, которые начались в Рождество, 7 января. В крещенский сочельник и в сам день Крещения во всех православных храмах совершается чин великого освящения воды. По древнему поверью, вся вода в этот день становится святой и исцеляет любые недуги.

На Крещение вода освящается дважды: в Крещенский сочельник обычно в купели в храме, а в праздник Крещения – в реках, озерах, источниках. Самая главная народная традиция на Крещение – купание в водоемах и прорубях, которое начинается вечером 18 января после освящения воды.