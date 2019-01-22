РИАМО - 22 янв. В 2018 году в рамках реализации проектов комплексного развития московских территорий частные инвесторы построили в столице 11 детских садов на 2420 мест и четыре школы на 2854 учащихся, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста.

Как отметила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, сегодня застройщики уделяют повышенное внимание вопросу обеспечения подрастающего поколения достойными условиями для получения образования.

«Большинство из них (застройщиков – ред.) уже не возводит социальные объекты по остаточному принципу, а предпочитает развивать их параллельно с жильем», - сказала Пятова.

В прошедшем году образовательные учреждения вводились как в старых границах города, так и на новых территориях. Так, в рамках реализации проектов строительства жилых комплексов в Новомосковском округе столицы было возведено пять детских садов, совокупно рассчитанных на прием 1290 воспитанников, а также две школы на 2112 учеников.

Шесть детских садов на 1130 мест было введено в границах «старой» Москвы. Дошкольные организации появились в наиболее интенсивно застраиваемых столичных округах, преимущественно на юге города. Школьные комплексы также появились на юге - в составе ЖК «Ясный» (на 192 ученика) и на севере - в ЖК «Life – Ботанический сад» (на 550 учеников).