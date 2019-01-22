РИАМО - 22 янв. В Москве во вторник ожидается небольшой снег, мороз до минус 16 градусов в утренние часы, на дорогах прогнозируется гололедица, в связи с чем автомобилистам рекомендуют пользоваться общественным транспортом, сообщается в Twitter-аккаунте «Московский транспорт».

«На улице очень холодно – минус 16 градусов. По прогнозам синоптиков, днем будет минус 12 – минус 10 градусов, переменная облачность, местами небольшой снег и гололедица. Одевайтесь теплее и будьте аккуратны на дорогах. А лучше пользуйтесь городским транспортом. На нем быстрее и безопаснее», – говорится в сообщении.

Во вторник в столице ветер будет западной четверти со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме, облака заметно поредеют, снегопад пойдет на спад. При этом окрепнут морозы. Прошедшая ночь на 22 января стала самой морозной в столице с начала года, в шесть часов утра столбики термометра зафиксировались на отметке в минус 15,7 градуса.