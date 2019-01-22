РИАМО – 22 янв. Продажу невозвратных железнодорожных билетов в поезда дальнего следования в России хотят распространить на плацкартные и общие вагоны, пишет во вторник газета «Известия».

С 1 января 2019 года вступил с силу закон, разрешающий продавать невозвратные билеты на поезда дальнего следования. В случае отказа от поездки такие проездные нельзя сдать. Исключения составляют увечье и болезнь покупателя, смерть близкого родственника или отмена поезда. Закон позволяет продавать невозвратные билеты только в нерегулируемом сегменте — купе, СВ и вагоны с сидячими местами. На плацкарт и общие вагоны продажа невозвратных билетов не распространяется, поскольку их стоимость субсидируется из бюджета и регулируется государством, поэтому перевозчик не может менять ее по своему усмотрению.

«Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Кувшинова обратилась в Минтранс с просьбой рассмотреть возможность внедрения в России невозвратных билетов в плацкарт и общие вагоны. В письме в ведомство парламентарий отметила, что в ее адрес поступили обращения граждан «из разных регионов» по этому поводу. C аналогичной просьбой выступили и представители Общероссийского объединения пассажиров», - говорится в статье.

Кроме того, авторы письма в Минтранс предложили расширить перечень случаев, при которых пассажир, купивший невозвратный билет, сможет его сдать. По их словам, соответствующий законопроект уже разработан. По нему вернуть деньги можно будет в случае болезни членов семьи или близких родственников, даже если они не должны были ехать вместе.

Расширение категорий вагонов с невозвратными билетами будет происходить постепенно, по мере накопления опыта реализации новой услуги, рассказал замгендиректора ФПК Олег Никитин. Он добавил, что если вести речь о регулируемом сегменте, то в перспективе распространить практику невозвратных билетов можно на общие вагоны с местами для сидения в дневных поездах.

Когда система заработает в полную силу, до 10% от общего количества билетов ФПК рассчитывает сделать невозвратными. Сейчас лишь часть мест может продаваться по такой схеме, добавляется в материале.

С 20 января ФПК открыла продажи невозвратных железнодорожных билетов со скидками 5-20%. Первоначально невозвратные билеты доступны в двух поездах — №740/739 Москва - Воронеж — в вагоне с местами для сидения и №026/025 Москва - Ижевск — в купейном вагоне. Совершить поездку по невозвратному билету можно будет с 19 апреля.