РИАМО - 22 янв. В новой Москве в районе поселка Фабрика имени 1-го Мая завершилась реконструкция плотины, здесь убрали старое оборудование, установили новые монолитные железобетонные конструкции, говорится в сообщении пресс-службы департамента развития новых территорий столицы.

Работы по реконструкции выполнены по поручению мэра Москвы Сергея Собянина после обращения к нему местных жителей. Сейчас идет оформление документов для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

«В процессе реконструкции там убрали старое оборудование, установили новые монолитные железобетонные конструкции, заменили шандорные затворы», – сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, средства в объеме 57 миллионов рублей были выделены из городского бюджета.

Он также добавил, что плотина состоит из семи пролетов по 5,5 метров, длина плотины по гребню составляет 45,06 метра, ширина – 9 метров, нормальный подпорный уровень – 132,75 метра, объем водохранилища – 300 тысяч кубических метров.

До конца 2019 года в Рязановском поселении в новой Москве планируется выполнить реконструкцию еще одной аварийной плотины в селе Остафьево, высота грунтовой плотины составит 3,3 метра, ширина плотины по гребню – 8,3 метра, длина плотины по гребню – 64 метра.

«Когда эти две плотины будут введены в эксплуатацию, это обеспечит противопаводковую безопасность как минимум 2 тысяч домохозяйств в новой Москве», – уточнил Жидкин.

В настоящее время на территории ТиНАО 175 плотин, большая часть из которых требует реконструкции.