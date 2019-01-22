РИАМО - 22 янв. В здании общежития на северо-востоке Москвы произошло возгорание личных вещей в одной из комнат на первом этаже, пострадавших нет, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 07:02 был выезд по адресу: улица Плещеева, дом 15В. Девятиэтажное здание общежития. На первом этаже в одной из комнат произошло загорание личных вещей на площади 1 квадратный метр. Загорание ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что сведений о пострадавших не поступало.

«Люди здание в целях безопасности покинули самостоятельно. На данный момент все уже вернулись в свои комнаты», - заключил собеседник агентства.