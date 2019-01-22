РИАМО - 22 янв. Ночь на 22 января стала самой морозной в столице с начала года, в шесть часов утра столбики термометра зафиксировались на отметке в минус 15,7 градуса, что ровно на два градуса ниже прошлой самой холодной ночи, сообщил РИАМО во вторник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Этой ночью на метеостанции ВДНХ в шесть часов зафиксирована температура в минус 15,7 градуса. Ранее самой морозной ночью стала ночь на 10 января, тогда было зафиксировано минус 13,7 градуса», – сказал собеседник агентства.

Во вторник в Москве ожидается переменная облачность без осадков. В утренние утренние часы мороз в столице окрепнет до минус 15 – минус 17 градусов, в центре – до минус 12 градусов. Ветер западной четверти со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме, облака заметно поредеют, снег прекратится.