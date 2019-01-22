РИАМО - 22 янв. Муж Ксении Собчак, актер Максим Виторган подрался с режиссером Константином Богомоловым после слухов об измене жены, по словам очевидцев, драка произошла возле кафе на Китай-городе в центре Москвы, сообщает во вторник Starhit.

Как отметили очевидцы, Виторган зашел в кафе, расположенном на Китай-городе, где находился Богомолов. Мужчины вышли на улицу. После чего Богомолов вернулся в заведение уже с кровью на лице, ему разбили нос. Однако помощь врачей ему не понадобилась.

«Все кафе сейчас сидит обсуждает. Нос вроде цел, так как скорую не вызывали, только отмывался в туалете», – сказали очевидцы.

По данным ряда СМИ, режиссера подозревали в романе с Ксенией Собчак. Телеведущая давно с ним знакома. Сообщалось также, что канун Нового года Ксения отмечала с Константином.

Обстоятельства драки сейчас уточняются. Собчак ситуацию не комментировала. На слухи о разводе супруги – Собчак и Виторган – отшучивались. Тем не менее поклонники заметили, что они перестали носить обручальные кольца.

Собчак и Виторган поженились в феврале 2013 года в столичном ЗАГСе, бракосочетание они отметили тайно, в кругу близких и родных в ресторане. Для Виторгана это третий по счету брак, у актера есть сын и дочь от первых двух браков. В ноябре 2016 года у пары родился сын Платон.