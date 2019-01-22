РИАМО - 22 янв. Подмосковные полицейские задержали двух подозреваемых в угоне автомобилей в регионе на сумму более 1,5 миллионов рублей, злоумышленники заключены под стражу, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Установлена причастность мужчин к двум кражам автомобилей – в Ликино-Дулеве и городском округе Павловский Посад. Задержанными оказались двое ранее судимых жителей Московской области в возрасте 34 и 42 лет.

«Злоумышленники в ночное время, используя специальное оборудование для вскрытия замка и запуска двигателя, похитили автомобиль иностранного производства, припаркованный возле одного из домов в деревне Кабаново, (Ликино-Дулево). Сумма ущерба составила около миллиона рублей», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Правонарушителей задержали по месту проживания в городском округе Павловский Посад. Установлена их причастность к совершению еще одного аналогичного преступления на территории округа.

«Общая сумма ущерба от двух эпизодов противоправной деятельности составила более 1,5 миллионов рублей», – добавила Петрова.

При проведении обысков у злоумышленников сотрудники полиции изъяли оборудование для несанкционированного вскрытия охранных систем автомашин и запуска двигателей, устройства для подавления GPS-сигналов и мобильные телефоны, а также ранее похищенный автомобиль.

Возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража». Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемые находятся под стражей.

Проводятся мероприятия для установления причастности фигурантов к совершению аналогичных преступлений на территории Московской области.