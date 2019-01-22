РИАМО - 22 янв. В 2019 году спортивная академия испанского футбольного клуба «Барселона» планирует открыть еще один филиал в Москве, он расположится в «Лужниках», сообщил РИАМО главный тренер Barca Academy Moscow Жорди Гратакос.

Филиалы академии работают на 3-й Песчаной улице, Ходынском бульваре и в ТЦ «Рига-Молл» на Новорижском шоссе.

«Еще в июне 2018 года в Barca Academy Moscow обучалось всего 160 воспитанников. К концу 2018 года наша академия стала насчитывать более 500 футболистов. Также было принято решение о дополнительном расширении футбольной базы на Ходынском бульваре, это позволит нам принять еще порядка 420 футболистов. Это сделает московскую академию самой крупной в мире», - добавил Гратакос.

Он отметил, что за два года своего существования Barca Academy Moscow смогла добиться больших успехов.

«Наших ведущих футболистов стали приглашать клубные столичные команды. Мы также ежегодно выезжаем на Barca Academy World Cup, на котором присутствуют скауты ФК «Барселона» и других европейских футбольных клубов. Воспитанник московской академии Прохор Романов был замечен скаутами и приглашен на просмотр в «Ла Масию» - главную академию нашего клуба», - сказал Гратакос.

Стоимость обучения в Barca Academy Moscow варьируется от 2000 до 2250 рублей за тренировку в зависимости программы. В этом году академия выдала несколько грантов для самых талантливых футболистов.