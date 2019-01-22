РИАМО - 22 янв. Следственные органы Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организовали доследственную проверку в связи с выкатыванием воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы (ВВП) в аэропорту «Шереметьево», сообщается на сайте ведомства.

В понедельник вечером около 18:00 Boeing 737 (бортовой №VP-BNC) компании «Аэрофлот», следовавший рейсом №1963 сообщением Астана – Москва («Шереметьево»), при посадке в процессе торможения выкатился левой стойкой шасси на грунт.

«Проводится доследственная проверка по факту выката самолета авиакомпании «Аэрофлот» за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке», – говорится в сообщении.

На борту находились 81 пассажир и семь членов экипажа. Пострадавших нет, воздушное судно видимых повреждений не получило. Пассажиры и экипаж были доставлены в аэропорт, а самолет отбуксирован к месту стоянки для осмотра следователем и техническими службами. Аэропорт продолжил работать в штатном режиме.

Причины происшествия устанавливаются, по результатам проверки будет принято процессуальное решение. Ранее Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку в связи с выкатыванием воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы.