РИАМО - 22 янв. С первого по 21 января сумма осадков, выпавших на территории столицы, составила 40 миллиметров, что составляет более 95% от месячной нормы, сообщил РИАМО во вторник дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«С первого по 21 января 2019 года было 18 дней с осадками. За это время выпало ровно 40 миллиметров осадков. Напоминаю, что норма для Москвы 42 миллиметра, то есть норму уже почти выполнили», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к концу месяца норма количества осадков может быть превышена, но всего на несколько миллиметров.