РИАМО - 22 янв. В течение прошлого года более 1,5 миллионов пассажиров воспользовались автобусами «Мострансавто» для поездки в аэропорт «Жуковский», сообщил РИАМО представитель пресс-службы автотранспортного предприятия.

«В 2018 году пассажиропоток на маршруте превысил 1,58 миллиона человек. С начала года услугами «Мострансавто» на рейсе воспользовались свыше 160 тысяч пассажиров», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что всего на маршруте до «Жуковского» курсируют 14 автобусов большой вместимости.

«На маршруте «Мострансавто» №441 «Город Жуковский (5 микрорайон) – метро «Котельники», который связывает столицу с международным аэропортом «Жуковский», работают 14 автобусов большой вместимости. Средний интервал движения в час пик составляет 13-18 минут, в межпиковое время – порядка 20 минут», - заключил собеседник агентства.

Аэропорт «Жуковский» – российский международный аэропорт, располагающийся на юго-востоке Московской области в 23 километрах от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома «Раменское» с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5,5 километров), что позволяет осуществлять прием пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа. Торжественное открытие аэропорта состоялось 30 мая 2016 года.