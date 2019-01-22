РИАМО - 22 янв. В Государственном архитектурном музее имени Щусева в Москве 14 февраля откроется выставка «Герои авангардстроя. Архитектор Игнатий Милинис», она будет открыта до 5 мая, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Четырнадцатого февраля в Государственном архитектурном музее имени А.В. Щусева откроется выставка «Герои авангардстроя. Архитектор Игнатий Милинис». Это первая монографическая экспозиция, посвященная творчеству одного из самых значительных русских архитекторов-авангардистов. Посетители увидят его фотографии, документы и чертежи», - говорится в сообщении.

Милинис — последовательный приверженец конструктивизма. Его творческие позиции сформировались во время обучения в архитектурном училище в Киеве, где он в 1926 году спроектировал клуб строителей, а в 1927 году — Музей революции. В 1928 году молодой архитектор, уже имевший опыт практического строительства, переехал в Москву и продолжил учебу в мастерской Александра Веснина во ВХУТЕИНе. Игнатий Милинис вместе с Моисеем Гинзбургом спроектировали и построили Дом-коммуну Наркомфина в Москве и Дом правительства в Алма-Ате.

Милинис создавал первые районные планировки в СССР. Проектирование жилых домов и комплексов постепенно стало основным направлением в его творчестве. В 1930-е годы он выстроил в постконструктивистском стиле жилые дома ЗИЛ на Угрешской и Велозаводской улицах.

Выставка будет открыта до 5 мая.