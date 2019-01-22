РИАМО - 22 янв. В День российского студенчества в 18 столичных парках студенты очных отделений вузов Москвы и Татьяны смогут бесплатно посетить катки, сообщается на официальном сайте мэра города.

«В честь Дня российского студенчества в 18 московских парках сделают бесплатным вход на катки для студентов очных отделений столичных вузов, а также для посетительниц с именем Татьяна», – говорится в сообщении.

Покататься бесплатно на коньках можно будет в «Сокольниках», парке Дружбы, Таганском, Бабушкинском, Перовском, Воронцовском, Измайловском и других парках.

«Чтобы попасть на каток, нужно предъявить в кассе действующий студенческий билет (дневной и вечерней формы обучения) или паспорт (для Татьян). Аренда коньков по льготному билету будет также бесплатна. Однако придется внести залог, который возвращается», – отмечается в материале.

Кроме того, в музее-заповеднике «Царицыно» студенты и посетительницы с именем Татьяна смогут бесплатно прокатиться на тюбинге и взять напрокат лыжи.

25 января в некоторых зонах отдыха запланированы развлекательные мероприятия. Например, в Таганском парке гостей ждут конкурсы и викторина на студенческую тему. С 18:00 до 20:00 участникам предстоит пройти своеобразный тест на внимательность, потренироваться в передаче шпаргалок, а также создать образ идеального преподавателя, который устраивал бы всех студентов.

В Воронцовском парке в этот день приготовят специальный сюрприз для отличников – у катка «Лаборатория льда» можно будет получить кофе в подарок, выложив в Instagram фото своей зачетки с хештегом #отличник_Воронцово и предъявив ее оригинал на кассе.

«А в Парке Горького студентам и Татьянам предоставят 50% скидку на посещение катка «Фабрика счастливых людей». В «Медиарубке» катка с 17:00 до 21:00 также пройдет необычный эксперимент по изготовлению макета счастья с помощью 3D-принтера», – добавляется в материале.

Также специальный подарок для Татьян подготовили в Государственном историческом музее. 25 января бесплатно посетить экспозицию в главном здании музея смогут все обладательницы этого имени вне зависимости от возраста. Чтобы пройти в музей, в кассе Татьянам нужно будет предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

К Татьяниному дню особую программу подготовил Московский зоопарк. Здесь пройдет интеллектуальная игра, включающая путешествие по территории зоосада. Ее участники смогут проверить свои знания, а также посоревноваться друг с другом в скорости выполнения заданий. Кроме того, обладательницы имени Татьяна получат скидку в 40% при покупке входного билета.

День российского студенчества ежегодно празднуют 25 января. Также в эту дату почитают раннехристианскую мученицу Татиану Римскую, покровительницу студентов и крупнейшего в России высшего учебного заведения — Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Именно в этот день в 1755 году императрица Елизавета подписала указ о его учреждении.