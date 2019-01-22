РИАМО - 22 янв. В Москве в День всех влюбленных, 14 февраля, планируют узаконить свои отношения 288 пар, в этом году праздник выпадает на четверг, чаще всего свадьбы предпочитают играть во Дворце бракосочетания №1, а также во Дворце бракосочетания №3 на улице Юных Ленинцев и в Шипиловском отделе ЗАГС, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В День всех влюбленных, 14 февраля, в Москве поженятся почти 300 пар. В этом году неформальный праздник выпадает на четверг — не самый востребованный день у столичных молодоженов. Обычно в середине рабочей недели регистрируют меньше браков, чем в пятницу или субботу. Исключение составляют лишь романтические даты, к которым традиционно стремятся приурочить влюбленные свои свадьбы», - говорится в сообщении.

Как добавила начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова, в прошлом году в День святого Валентина столичные загсы приняли 325 заявлений, что чуть больше, чем в текущем году.

«В День всех влюбленных в Москве появится 288 новых семей. По сложившейся в столичных органах ЗАГС традиции в этот день во время регистрации брака женихам и невестам пожелают сохранить любовь, верность и романтические чувства к своей второй половинке на долгие годы», - отметила Ефремова.

День всех влюбленных входит в рейтинг самых востребованных дат для заключения брака у московских молодоженов. Самыми же популярными остаются День семьи, любви и верности, Красная горка и День города.

Чаще всего свадьбы предпочитают играть во Дворце бракосочетания №1 в Малом Харитоньевском переулке, а также во Дворце бракосочетания №3 на улице Юных Ленинцев и в Шипиловском отделе ЗАГС. Самые популярные культурно-исторические места для проведения выездной регистрации брака — музеи-заповедники «Царицыно» и «Коломенское», музеи-усадьбы «Люблино» и «Кусково».

Новые правила подачи заявления о регистрации брака начали действовать в Москве с 1 октября 2018 года. Теперь спланировать дату свадьбы можно за год до торжества. Минимальный срок и правила подачи документов остались прежними. Заявление необходимо подать минимум за месяц до регистрации лично, обратившись в загс, в центр госуслуг «Мои документы» или через единый портал государственных и муниципальных услуг.