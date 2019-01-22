РИАМО - 22 янв. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается переменная облачность без осадков, минимальная температура воздуха составит минус 20 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«По сведениям Метеобюро Москвы и области, сегодня, 22 января, при переменной облачности без осадков. В ранние утренние часы мороз в столице окрепнет до минус 15 – минус 17 градусов, в центре – до минус 12 градусов, в Подмосковье – до минус 20 градусов, днем морозы станут мягче, в Москве – около минус 11, по области – минус 10 – минус 15 градусов. Среднесуточная температура воздуха окажется ниже многолетних значений на четыре градуса», – говорится в сообщении.

Ветер западной четверти со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление приблизится к норме, облака заметно поредеют, снег прекратится.

Синоптики отмечают, что в Московском регионе сформировалась погода выраженного спастического типа, которая будет в течение ближайших дней провоцировать негативные сосудистые реакции у людей, страдающих артериальной гипертонией, вегетососудистой дистонией, атеросклерозом сосудов головного мозга, стенокардией.

Метеочувствительным и больным людям нельзя забывать, что сосудистые спазмы, приступы стенокардии, бронхоспазма усиливаются при выходе из теплого помещения на мороз. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, бронхиальной астмой, при себе необходимо иметь лекарственные средства, рекомендованные лечащим врачом, чтобы избежать серьезных последствий для здоровья.

Больным с сосудистыми нарушениями необходимо избегать переохлаждения, потому что при этом страдают мелкие сосуды, что может привести к усилению сосудистым спазмов. Однако у такой погоды есть и отдельные преимущества, главное из которых – рост содержания кислорода в воздухе.