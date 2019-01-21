РИАМО - 21 янв. Новые экспозиции и концертные залы появятся после масштабной реконструкции в музее-усадьбе «Архангельское» в Подмосковье, который отмечает в этом году 100-летний юбилей, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры РФ.

Всего на сегодняшний день отреставрировано 13 памятников, 137 парковых скульптур, три картины, частично модернизовано фондовое оборудование для музейных предметов, разработан новый фирменный стиль.

«Мы сейчас видим отреставрированные залы, которые приобрели свой первоначальный облик. <…> Это первый этап раскрытия помещения, он продолжится дальше – и в этом году, и в 2020 году тоже. Затем каждое из этих помещений будет наполнено музейной жизнью, экспозициями, концертными площадками, музыкальными залами. Огромное внимание будет уделяться дальнейшему благоустройству территории и парка – здесь будет создана инфраструктура для прогулок с детьми, для семейного отдыха, для питания. Кроме того, летом этого года заработают фонтаны», – сказал министр культуры РФ Владимир Мединский.

К юбилею музей готовит новые проекты в отреставрированных исторических зданиях и помещениях, а также расширит спектр музейных услуг и улучшит инфраструктуру приема посетителей.

В храме-усыпальнице планируется создание мультимедийного центра, в Западном флигеле будет воссоздана Каретная галерея, а на втором этаже Малого дворца «Каприз» появится экспозиции открытого хранения предметов из коллекции керамики, стекла и металла.

Помимо этого, на первом этаже будет создана постоянная экспозиция «Фарфор в «Архангельском». Также начнется благоустройство территории парка, будут проведены работы по модернизации интернет-сетей и сотовой связи. Ожидается, что все основные работы будут завершены в 2020 году.

В связи с открытием после реставрации выставочных и экспозиционных площадей с 2019 года музей планирует постепенно увеличить количество сотрудников – с 200 до 290 человек.

«Это уникальная территория с точки зрения культурно-исторического наследия и с точки зрения рекреационного пространства. <…> Это будет один из ключевых центров притяжения туристического потока Москвы и ближайшего Подмосковья. У нас есть скромные пока ожидания, что эта территория, эти объекты заиграют совершенно другими красками летом текущего года», – отметил вице-премьер правительства Дмитрий Козак, добавив, что музей «Архангельское» ничуть не уступает Версалю, а во многом превосходит его.

Распоряжение о праздновании 100-летия Государственного музея-заповедника «Архангельское» было принято правительством РФ в 2016 году. В оргкомитет, помимо Владимира Мединского и Дмитрия Козака, вошли губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель руководителя Роспечати Владимир Григорьев, председатель правления Сбербанка Герман Греф, директор «Архангельского» Вадим Задорожный.